Metrò del Mare: ritorno in Cilento per quattro anni. Si parte a luglio

Il servizio Metrò del Mare si prepara a riprendere le sue rotte verso il Cilento, con una novità significativa: l’assegnazione di un primo lotto di collegamenti per i prossimi quattro anni. Questa iniziativa, gestita dall’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti e finanziata dalla Regione Campania con un importo di circa 7 milioni di euro, promette di stabilizzare i collegamenti marittimi senza la necessità di bandi annuali. Salvo intoppi burocratici, la partenza è prevista per il 1° luglio, con un’operatività estesa fino al 2028.

Le linee attive e le fermate nel Cilento

Il primo lotto assegnato prevede due linee principali. La Linea A1 Salerno-Costa d’Amalfi opererà dal lunedì al venerdì, collegando il molo Manfredi di Salerno a Positano, con fermate intermedie nei porti cilentani di Agropoli e San Marco di Castellabate, e proseguendo poi per Amalfi. La Linea A2, invece, collegherà Salerno ad Acciaroli, prevedendo scali ad Agropoli e San Marco di Castellabate, ma sarà attiva solo il sabato e la domenica.

ll nodo del secondo lotto: Nessun operatore interessato

Nonostante l’ottimismo per il primo lotto, una criticità emerge per il secondo, che include i porti di Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota. Questo bando non ha riscosso alcun interesse da parte degli armatori, costringendo a rinviare l’assegnazione a una nuova gara.

Salta così momentaneamente l’idea di creare un hub portuale ad Agropoli da cui far salpare una seconda linea interamente dedicata al Cilento per collegare Agropoli agli altri porti del comprensorio.