Messa in sicurezza del territorio: pioggia di fondi per il Cilento

Pioggia di fondi da parte della regione Campania per interventi di riduzione del rischio idraulico – geologico sul territorio. Nello specifico sono sessanta gli enti locali, già in possesso di una progettazione esecutiva o definitiva, ad accedere ai contributi. Le risorse vanno anche ai comuni salernitani, dalla Costiera Amalfitana al Cilento.

I comuni beneficiari

Qui sorridono i comuni di Moio della Civitella, Castellabate, Morigerati Tortorella, Trentinara, Montano Antilia, Rofrano, Orria, Giungano, Capaccio Paestum, Albanella, Caselle in Pittari, Stio e Olevano sul Tusciano.

Nello specifico per Moio della Civitella arrivano 2,9 milioni di euro per il miglioramento, la stabilità e sicurezza del risanamento idrogeologico del centro abitato di Moio e Pellare (lotto 1). Quasi 4 milioni per la sistemazione idraulico forestale dei valloni di località Alano, Catarozza e Annunziata (II stralcio) per Castellabate.

Per il risanamento del Canale Carpine a Tortorella, invece, disponibile quasi un milione di euro. E ancora: 3,1 milioni per il consolidamento del versante in area frana Moscatello – Macchia di Rofrano. Buone notizie pure per Trentinara con oltre 5,3 milioni di euro per la sistemazione del costone roccioso sovrastante la Sp137, fino al territorio di Giungano; comune, quest’ultimo, che ottiene ulteriori 4,3 milioni per la sistemazione idraulico forestale e valorizzazione ambientale del Vallone Tremonti.

Orria, invece, avrà a disposizione poco meno di 3 milioni per la messa in sicurezza dell’area frana della frazione Piano Vetrale. E poi 5,4 milioni a Morigerati per il dissesto nella frazione Sicilì; 2,6 milioni ad Olevano sul Tusciano per la messa in sicurezza del sistema di accessibilità al santuario di San Michele; 13,2 milioni (la cifra più alta) a Capaccio Paestum per il risanamento idrogeologico nel versante a monte dell’area cimiteriale e la sua messa in sicurezza; 3,6 milioni per la messa in sicurezza di via Verdi ad Albanella; 2,7 a Roccagloriosa per il costone roccioso in località Castello; 6,3 milioni per la strada Caselle – Bosco a Caselle in Pittari; 5,2 milioni per la messa in sicurezza dell’abitato di Gorga di Stio.

Risorse per la costa

Ma i finanziamenti interessano anche due comuni costieri. La Regione, infatti, ha stanziato risorse per la difesa delle coste con 5,5 milioni per Vibonati (primo lotto) e ben 10 milioni per Casal Velino.