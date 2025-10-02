Mensa scolastica al via a Battipaglia, aperte le iscrizioni: ecco come aderire al servizio

Al via il servizio di refezione scolastica, il comune di Battipaglia ha pubblicato l’avviso per l’iscrizione telematica al servizio relativo all’anno scolastico 2025/2026. Il servizio è destinato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria che frequentano le classi a tempo pieno sul territorio comunale.

Periodo di attivazione del servizio

Il servizio di refezione sarà attivo dal 13 ottobre 2025 al 5 giugno 2026 per la Scuola Primaria, e fino al 30 giugno 2026 per le Scuole dell’Infanzia, salvo diversi accordi con le dirigenze scolastiche o eccessivo calo delle prenotazioni dei pasti. Queste date definiscono il calendario operativo del servizio, soggetto a eventuali modifiche concordate con le istituzioni scolastiche.

Modalità di iscrizione: solo online

L’iscrizione al servizio deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica tramite una piattaforma in cloud fornita dalla ditta ASTRO-TEL s.r.l.. I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale possono presentare domanda dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso e fino al 31 marzo 2026, termine ultimo per la chiusura del procedimento.

Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’iscrizione si effettua collegandosi al sito istituzionale dell’Ente: www.comune.battipaglia.sa.it > Politiche Scolastiche > Refezione scolastica 2025/2026 > cliccando su Domanda on line, oppure direttamente al link.

Le info utili

Il servizio è rivolto esclusivamente ai minori frequentanti le classi a tempo pieno delle Scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Battipaglia. Possono presentare domanda i genitori o i titolari della responsabilità genitoriale.

Per ulteriori dettagli, è disponibile l’avviso completo sul sito istituzionale del Comune. “L’accesso al servizio è subordinato al rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nell’avviso ufficiale”, si legge nel documento.