Mattinata di incidenti nel Vallo di Diano: due persone ferite

Due distinti incidenti stradali si sono verificati questa mattina nel Vallo di Diano, causando il ferimento grave di due persone.

Incidente sulla A2 del Mediterraneo

Il primo sinistro è avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, circa un chilometro dallo svincolo autostradale di Sala Consilina in direzione sud. Un portavalori, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Sala Consilina, si è ribaltato sul lato della carreggiata. Nell’incidente una guardia giurata è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e il personale del 118. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.

Motociclista ferito a Trinità di Sala Consilina

Il secondo incidente si è verificato poco dopo a Trinità di Sala Consilina. Un motociclista è caduto a seguito di un tamponamento con un’automobile, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Anche in questo caso, l’uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Salvatore Dellaluna, oltre ai sanitari del 118.

Entrambi gli episodi sono al centro di indagini per chiarire le rispettive responsabilità e dinamiche.