Massimo Pellegrino unico cilentano al Circuito Gransport 2025: passione Vespa in un percorso unico tra storia e paesaggi

225 km da percorrere tra paesaggi mozzafiato e tappe ricche di storia e cultura vespistica.

Il prossimo 27 settembre 2025 si terrà la manifestazione vespistica non agonistica “Circuito Gransport”, promossa dal Vespa Club Morciano di Romagna sotto l’egida di MotorNext Libertas e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano. Un evento dedicato agli appassionati delle Vespa Gran Sport, che si preannuncia come un’occasione unica per valorizzare il territorio con un percorso di 225 km tra paesaggi mozzafiato e tappe ricche di storia e cultura vespistica.

Un cilentano tra i partecipanti

Tra i partecipanti che animeranno la manifestazione spicca la figura di Massimo Pellegrino, di Casal Velino, l’unico rappresentante cilentano a prendere parte al Circuito Gransport. La sua presenza porta un valore aggiunto locale a questa manifestazione ricreativa e ludica, aggiungendo quel tocco di orgoglio territoriale in una kermesse che mette in luce la passione per la Vespa e la scoperta turistica.

Il percorso comprenderà controlli orari ludici in località suggestive come Monte Nerone, Monte Petrano, Acqualagna e Montefabbri, con l’obbligo di rispettare medie di percorrenza ideali e di guidare con abbigliamento in stile anni ’50-‘60, in sintonia con l’epoca d’oro della Vespa Gran Sport. Il tutto culminerà in una cena di gala presso il Riviera Golf Resort, segno dell’attenzione riservata a ogni dettaglio dell’evento.

Massimo Pellegrino, unico cilentano in gara, porterà con sé non solo lo spirito sportivo ma anche la passione per le due ruote classiche, rappresentando la sua terra in una manifestazione che sancisce il connubio tra tradizione, cultura e turismo.

