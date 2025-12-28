Maria Marotta: la cilentana confermata internazionale per il 2026

Gradita riconferma per Maria Marotta, direttore di gara cilentano. Il fischietto classe ’84, originario di San Giovanni a Piro, è stato inserito nuovamente tra gli arbitri internazionali per il 2026. Nelle ore scorse, infatti, la UEFA ha reso nota la lista di arbitri e assistenti internazionali per l’anno alle porte: diverse le italiane presenti nell’elenco ufficiale, tra cui spicca la novità assoluta di Laura Gasparini della sezione di Macerata.

Arbitri internazionali: 14 le italiane, c’è anche Maria Marotta

Tra le italiane confermate tutti e cinque i nomi già presenti nel 2025, ovvero, Deborah Bianchi della sezione di Prato, Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, Silvia Gasperotti di Rovereto, Martina Molinaro di Lamezia Terme e proprio la cilentana Maria Marotta. Cinque anche le assistenti arbitrali che oltre la new entry, già citata, Laura Gasparini conteranno sulle confermate Francesca Di Monte di Chieti, Veronica Martinelli di Seregno, Stefania Signorelli di Paola e Giulia Tempestilli di Roma 2. Nessuna donna figura, invece, iscritta nell’elenco internazionale dei Video Match Officials. Passando al calcio a 5, poi, saranno ancora presenti sui parquet internazionali di futsal Chiara Perona e Martina Piccolo mentre sulla spiaggia del beach soccer torneranno sia Elena Bomba che Fiammetta Susanna.

Importante traguardo mantenuto, dunque, per Maria Marotta che nella sua carriera piena di soddisfazioni nel maggio 2021 è stata la prima donna ad arbitrare una gara di Serie B maschile, nel match Reggina-Frosinone, e nell’ottobre 2022 è selezionata per la Coppa Libertadores nella quale ha diretto la semifinale Deportivo Cali – Boca Juniors.

Il Presidente dell’AIA Antonio Zappi ha cosi commentato le nuove nomine e le riconferme: “E’ con grande soddisfazione che ho ricevuto la lettera che ha ufficializzato le nuove nomine internazionali Ai nostri associati, che rappresenteranno la scuola arbitrale italiana anche al di fuori dei confini nazionali, vanno i complimenti di tutta l’Associazione Italiana Arbitri“.