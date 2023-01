Marciapiedi e pista ciclabile: Comune del Cilento ottiene finanziamento per avviare il progetto

E’ stata finanziata, con fondi ministeriali, la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza per la realizzazione dei marciapiedi e della pista ciclabile in località Fonte.

I lavori

L’importo stanziato per la progettazione dell’opera che sarà realizzata lungo la strada statale 166, nel tratto che attraversa il centro urbano, ammonta a 134.639,00 € iva inclusa.

Ecco gli altri progetti nel Comune cilentano

Il comune, retto dal sindaco Gabriele Iuliano, si è attivato per dotarsi, inoltre, di un’idonea progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del campetto sportivo di località Fonte.