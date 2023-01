Al via gli appuntamenti letterari a Roccadaspide

Prenderanno il via oggi pomeriggio gli appuntamenti letterari della rassegna a cura di Menotti Lerro, dottore in ‘Lingue e Lettere Straniere’ e in ‘Lettere, Sapere Umanistico e Formazione’ nonché fondatore del Movimento Empatico, e Luigi Leuzzi, psichiatra e antropologo di lungo corso.

Gli appuntamenti letterari

Gli incontri, che proseguiranno fino a primavera inoltrata, si terranno nella nuova sede del Centro Contemporaneo delle arti di Roccadaspide, sita in piazza Crescella.

Il programma, lungo e articolato, di alto spessore culturale, prevede tanti ospiti e sarà ad accesso gratuito per tutti. La rassegna, inoltre, aprirà le porte ad un nuovo premio letterario ideato dai membri del CecArt.

Il Movimento dell’Empatismo

Il Cilento si qualifica, così, sempre più come epicentro dell’Empatismo, il Movimento letterario, artistico, filosofico e culturale sorto nel 2020 e al quale hanno aderito, firmando il Nuovo Manifesto sulle Arti redatto nel 2019 da Menotti Lerro e Antonello Pelliccia, numerosi poeti, filosofi, artisti, docenti universitari e professionisti di fama nazionale ed internazionale.

Nel corso dei prossimi cinque mesi, a Roccadaspide, saranno ospitati Davide Rondoni, Francesco D’Episcopo, Vincenzo Pepe, Enzo Cursaro, Nicola Femminella, Giusy Rinaldi, Ettore Barra, Elena Paruolo, Ezio Martuscelli, Pasquale Carelli, Pasquale Martucci, Santa Aiello e Osvaldo Marrocco, a curare la rassegna sono stati gli stessi Lerro e Leuzzi.

Il primo appuntamento

L’incontro di questa sera vedrà la partecipazione del Professor Nicola Femminella che presenterà il volume ‘Tesori nelle terre dei Lucani e dei Sanseverino’ edito da Zaccara.

Prenderà parte agli incontri il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, che accoglierà gli ospiti e porterà i saluti dell’intera amministrazione comunale.