Magliano Vetere entra nell’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze

Un gesto che diventa un impegno per la promozione dei valori costituzionali in favore delle minoranze

A cura di Antonio Pagano
Magliano Vetere, panorama

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, ha deliberato la proprio adesione all’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze; un atto che non resta confinato alla dimensione simbolica, ma che diventa un impegno per la promozione dei valori costituzionali di uguaglianza e inclusione sociale

L’Osservatorio

L’Osservatorio Nazionale sulle Minoranze nasce per dare voce alle comunità linguistiche, religiose ed etniche presenti in Italia, documentando episodi di discriminazione e promuovendo dialogo, rispetto e inclusione. Esso nasce sotto l’egida della Cattedra della Pace di Assisi, in collaborazione con istituzioni accademiche, realtà culturali e organizzazioni della società civile, ed ha tra gli obiettivi principali quello di promuovere la coesione sociale, il rispetto dei diritti umani e la valorizzazione delle diversità come patrimonio della nostra comunità nazionale.

L’Osservatorio si ispira ai principi della Costituzione Italiana e agli standard internazionali sui diritti umani. L’iniziativa agisce mediante la raccolta di dati e testimonianze sulle minoranze etniche, linguistiche e religiose in Italia, analizzando le dinamiche sociali e culturali che influenzano i rapporti intercomunitari e formulando raccomandazioni concrete per le istituzioni e gli attori sociali, altresì diffondendo la conoscenza attraverso rapporti, eventi e attività formative.

L’adesione di Magliano Vetere

L’adesione del centro cilentano non si limita a ribadire valori: apre la possibilità di intercettare anche bandi e progetti europei destinati a integrazione, cultura e coesione sociale, trasformando i principi costituzionali in opportunità di crescita per la comunità. Magliano si va ad aggiungere ad altri Enti ed associazioni che hanno aderito alla stessa iniziativa, tra i comuni iscritti Irsinia (MT), Castrezzato (BS) e Monteverde nell’avellinese.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capaccio Paestum: otto consiglieri comunali pronti a sfiduciare Paolino

Gli otto consiglieri hanno reso noto che soffrono la differenza di vedute…

Immigrati

Novi Velia punta sull’accoglienza e rinnova il progetto SAI

Comune conferma il proprio impegno nell'accoglienza e nell'integrazione dei richiedenti asilo e…

Sporting Sala Consilina

Futsal: cade la Feldi, vince lo Sporting. Classifica corta in Serie A

La Feldi cede la prima piazza, lo Sporting Sala al terzo posto.

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79