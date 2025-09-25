“Maestri del fare”, storie di persone, di comunità e di associazioni: prima puntata

Ospite della prima puntata Lucia Cembalo, mamma di Samuel Antonio Auricchio, deceduto a soli 24 anni, in un tragico incidente stradale avvenuto nel marzo scorso a Fonte di Roccadaspide

A cura di Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il nuovo programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Ospite della prima puntata Lucia Cembalo accompagnata dal giovane Angelo Guarracino. Lucia è la mamma di Samuel Antonio Auricchio, deceduto a soli 24 anni, in un tragico incidente stradale avvenuto nel marzo scorso a Fonte di Roccadaspide. Lucia è una “maestra del fare” perché, nonostante il dolore lacerante per la perdita dell’amato figlio, insieme agli amici di Samuel ha fondato l’associazione “ODV Samuel & Company”, un’associazione che mira a creare iniziative di educazione stradale, ma anche ad aiutare i giovani che, come Samuel hanno, la passione per i motori a praticare questo sport su piste e aree preposte.

A parlare delle tante iniziative anche Angelo, amico di Samuel e socio fondatore dell’associazione che cerca di inculcare insegnamenti utili e dare vita ad idee valide, il modo migliore per non dimenticare Samuel e il suo dolcissimo sorriso.

