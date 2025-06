Macro Area Sud-Cilento del Forum dei Giovani provinciale: ieri tappa a Roccadaspide

Si è tenuta ieri sera, venerdì 27 giugno, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, la riunione della Macro Area Sud – Cilento del Coordinamento del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno guidato da Rosario Madaio.

Forum dei giovani in “tour”

Il Coordinamento del Forum Provinciale sta facendo tappa in diversi paesi e in diverse città della provincia di Salerno, con una serie di appuntamenti finalizzati all’incontro e all’ascolto tra i componenti dei Forum di diversi comuni. Ieri a Roccadaspide hanno partecipato i rappresentanti dei Forum di Capaccio Paestum, Felitto, Laurino, Acerno, Altavilla Silentina, Castel San Lorenzo, Roccadaspide e di tanti altri comuni.

Gli altri appuntamenti

Le riunioni di Macro Area rappresentano un appuntamento importante per permettere ai giovani di proseguire il lavoro avviato sui territori e continuare a costruire una rete giovanile attiva e partecipata in tutta la provincia. Gli incontri hanno fatto tappa anche a Sant’Egidio del Monte Albino, a Contursi Terme e prossimamente proseguiranno a Caselle in Pittari.