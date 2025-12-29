Lustra: a Corticelle torna la magia del villaggio di Babbo Natale

Anche quest’anno, nella frazione Corticelle del comune di Lustra, si respira la magia del Natale grazie al Villaggio di Babbo Natale, un evento che richiama famiglie e bambini da tutta la zona. Domenica 28 dicembre, il sindaco Luigi Guerra ha inaugurato personalmente lo spazio, accompagnato da numerosi piccoli visitatori desiderosi di vivere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della fantasia.

Tra divertimento e magia

Il Villaggio, pensato per i più piccoli, offre un’ampia gamma di attrazioni. I gonfiabili, colorati e giganteschi, hanno catturato subito l’attenzione dei bambini, trasformando Corticelle in un vero e proprio parco giochi natalizio. Non sono mancati momenti di sorpresa e allegria grazie alle mascotte, che hanno animato il posto e regalato sorrisi ai piccoli partecipanti.

Un momento speciale è stato la visita di Babbo Natale, che ha accolto i bambini nelle sue case allestite per l’occasione, permettendo loro di esprimere desideri e condividere la gioia delle feste. Il sindaco Luigi Guerra ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per la comunità: “Eventi come il Villaggio di Babbo Natale non sono solo un momento di divertimento, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e far vivere ai bambini esperienze indimenticabili”.