L’Istituto “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento conquista il primo posto al Campionato Mondiale della Pizza DOC

Un importante traguardo raggiunto dagli studenti cilentani

A cura di Chiara Esposito

Trionfo per l’Istituto “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, che ha ottenuto il primo posto al Campionato Mondiale della Pizza DOC, tenutosi presso il Next di Capaccio Paestum.

L’appuntamento

L’evento ha riunito numerosi istituti provenienti da ogni parte d’Italia, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi su tecnica, creatività e professionalità nel settore enogastronomico. Gli studenti cilentani si sono distinti per competenza, passione e spirito di squadra, riuscendo a superare ogni fase della competizione fino alla vittoria finale.

Il riconoscimento rappresenta un importante traguardo formativo e conferma la qualità della preparazione offerta dall’Istituto “Ancel Keys”, punto di riferimento per la formazione professionale nel territorio.

Il commento

“La vittoria dei nostri ragazzi è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato la Presidenza –. Complimenti agli studenti e ai docenti accompagnatori che, con dedizione e impegno, hanno portato in alto il nome della scuola e dell’intero Cilento.”

Il successo al Campionato Mondiale della Pizza DOC valorizza il lavoro svolto quotidianamente nelle aule e nei laboratori dell’Istituto, rafforzando il legame tra formazione, eccellenza artigianale e promozione del territorio.

