“L’evoluzione Paralimpica” dal Dott. Maglio ad oggi

Il 18 maggio, presso il Palasport Andrea Di Concilio, si è svolto il ‘MAGLIO Day’, una mattinata interamente dedicata al ricordo di Antonio Maglio, a conclusione di un percorso avviato il 2 febbraio scorso presso la nuova sala teatrale dell’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo di Agropoli. L’Istituto Gino Rossi Vairo, coordinato dal Dirigente scolastico Bruno Bonfrisco, conferma ancora una volta la capacità di essere luogo di elezione per la conoscenza e la sensibilizzazione degli studenti su temi di forte interesse generale. Presente anche la professoressa Assunta Vitale del coordinamento educazione fisica Salerno in rappresentanza del provveditore agli studi di Salerno, Mimí Minella.

L’iniziativa

Un’ occasione speciale per la promozione della pallacanestro in carrozzina con esibizioni sportive direttamente realizzate da campioni paralimpici nella location di riferimento per lo sport della città di Agropoli.

In tale contesto, sono stati premiati gli allievi delle classi terze dell’Istituto Vairo con 6 borse di studio dal valore di 150 euro ognuna assegnate ai primi tre migliori temi e disegni classificati.

La figura di Antonio Maglio

Questa del Dottore Maglio è una preziosa occasione di conoscenza e sensibilizzazione sulla ‘diversità come risorsa’ dove InfoCilento partecipa a sostegno della diffusione di valori sociali condivisi .

Antonio Maglio è stato il padre del movimento paralimpico italiano e il promotore delle prime Paralimpiadi, che ebbero luogo per la prima volta a Roma nel 1960.

Una ‘medaglia’ da tenere stretta per la famiglia del dottore Maglio che vuole onorare, attraverso un concorso riservato ai ragazzi, la promozione dell’enorme valore che ha lo sport nella sua funzione riabilitativa motoria e psico-fisica.