L’estate di Gusto Italia parte dal Cilento: appuntamento a Marina di Casal Velino

Per il secondo anno consecutivo la fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane raggiungerà la Marina di Casal Velino, nel Cilento. Da qui prenderà il via una lunga estate itinerante che toccherà le più belle località balneari e città d’arte del centro sud Italia. Sarà il Lungomare Speranza a fare da cornice a dieci giorni ricchi di attività, spettacoli e divertimento in un comune premiato con la prestigiosa Bandiera Blu.

Il programma

Da giovedì 3 luglio a domenica 13 luglio, dalle ore 17 a mezzanotte, ad ingresso libero e gratuito si potrà passeggiare tra gli stands di artigiani e produttori provenienti da diverse regioni e godere di una serie di iniziative pensate per impreziosire questo caldo mese.

L’evento organizzato dall’Associazione Italia Eventi è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Casal Velino ed il Festival delle sculture di sabbia Areneide. Patrocinato dal comune di Casal Velino, dalla Camera di Commercio di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, Gusto Italia continua ad abbattere le distanze tra consumatori e produttori, portando in tour le eccellenze del Made in Italy.

“L’estate è cominciata e noi abbiamo un itinerario fantastico tra località balneari e città d’arte. In particolare, la tappa di Casalvelino – che sarà particolarmente lunga – prevede anche la collaborazione con un festival originale che attrae sempre più visitatori: Areneide. Poter assistere alla realizzazione delle sculture di sabbia, ad un’arte che incanta i bambini e non soltanto loro, è davvero un valor aggiunto al programma già ricco che Gusto Italia mette in campo normalmente”, commenta il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Il programma di Gusto Italia a Marina di Casal Velino

Dal 3 al 6 luglio sulla spiaggia del Lungomare Speranza prenderanno vita delle magnifiche sculture realizzate con la sabbia da straordinari artisti. Areneide comincerà le sue attività giovedì mattina alle ore 10. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, alle ore 16, in programma laboratori a cura degli artisti Sergi Ramirez, Montserrat Cuesta e Viacheslav Iemelianenko.

Grande spazio sarà riservato alla musica e agli eroi della risata e del divertimento: il 4 luglio, alle ore 21, spettacolo musicale con Lone Duo Band, mentre alle ore 23:30 prenderà il via la festa indie più grande d’Italia con lo spettacolo degli Indie Power. Il 5 luglio, alle ore 22, spettacolo musicale Alla buia, dopo la mezzanotte toccherà a Dj Uncino e a Dj Enzo. Il 6 luglio, alle ore 21:30, spettacoli itineranti con artisti di strada e le esibizioni della street band Scream & Shout Quartet. Il 9 luglio, alle ore 21, si esibirà il gruppo Non solo Battisti, il 10 luglio – alle ore 20:30 – spettacolo di giocoleria e comicità Stand Up. L’11 luglio, alle ore 20, sarà la volta del gruppo di musica popolare Stragatti, mentre il 12 luglio toccherà ad un altro gruppo di musica popolare: i Temeia. A chiudere il lungo calendario, domenica 13 luglio, alle ore 20:30, lo spettacolo dei clown con pasticci acrobatici, love story e dispetti Cose dell’altro mondo.

I prodotti e l’artigianato

Nella tappa di Casal Velino di Gusto Italia tanti i produttori e gli artigiani che coloreranno il lungomare con tipicità, golosità e creazioni originali. Imperdibili alcuni classici cilentani, tra cui miele da apicoltura biologica, sott’oli e confetture. Dai Monti Picentini la nocciola di Giffoni IGP, le creme spalmabili e l’amatissimo croccante realizzato al momento. Irpini gli ottimi salumi e formaggi, ma anche le composte di frutta ed il liquore allo zafferano. Accanto ai dolci della tradizione campana sarà possibile trovare il tipico dolce ungherese kudos. Dalla Puglia taralli dolci e salati, mentre calabri i salumi, la nduja, i peperoncini e la liquirizia. Artigianali e variopinti i bijoux realizzati con diversi materiali, le calamite, gli charms in stile Pandora. Immancabili la ceramica artigianale campana, gli articoli in vetro con la tecnica del vetro soffiato di Murano, le creme e prodotti con l’aloe, i prodotti di aromaterapia e gli infusi.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 18 al 27 luglio MARINA DI CAMEROTA (SA); Dal 31 luglio al 3 agosto POLICORO (MT); Dal 7 al 10 agosto ASCEA (SA); Dal 13 al 17 agosto METAPONTO (MT); Dal 21 al 31 agosto ACCIAROLI (SA); Dal 10 al 14 settembre MATERA; Dal 19 al 21 settembre FIUMICINO (RM)

Info: 338.6157844 – 380.1863475