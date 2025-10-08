L’Ebolitana saluta Giannattasio. Arriva Morra

L'Ebolitana Calcio 1925 ufficializza un nuovo innesto in difesa: Jonathan Morra, classe 2006

A cura di Redazione Infocilento
Jonathan Morra

L’Ebolitana Calcio 1925 ha dato il via a una serie di movimenti nel suo organico, annunciando l’acquisizione di un giovane difensore e la contemporanea risoluzione contrattuale con un centrocampista. Queste operazioni, condotte dal presidente Francesco D’Addino e dal direttore sportivo Ramon Taglianetti, mirano a definire la rosa a disposizione del tecnico Egidio Pirozzi.

Un giovane terzino sinistro per l’Ebolitana

Il club biancoazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Jonathan Morra, un promettente terzino sinistro classe 2006. Morra porta con sé un bagaglio di esperienze formative nonostante la giovane età, essendosi formato nel settore giovanile della Turris. La sua carriera vanta già delle presenze in Serie D con le maglie del Casalnuovo e del Sambiase.

L’atleta è già aggregato alla prima squadra e “pronto a dare il proprio contributo alla squadra biancoazzurra”, come specificato dalla società. Il suo innesto rappresenta un segnale di attenzione verso la linea verde e l’inserimento di elementi dinamici e motivati all’interno dell’organico.

Rescissione consensuale con Christian Giannattasio

Contestualmente all’annuncio del nuovo arrivo, l’Ebolitana Calcio 1925 ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con il centrocampista Christian Giannattasio, anch’egli un classe 2006.

La società ha voluto esprimere il proprio ringraziamento al giovane atleta per la dedizione e l’impegno dimostrati durante la sua permanenza.

“La società ringrazia il giovane atleta per l’impegno profuso in maglia biancoazzurra e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale”, recita la nota ufficiale del club. Questa operazione segna la conclusione dell’esperienza di Giannattasio in maglia Ebolitana, aprendo nuove prospettive per il suo futuro sportivo.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa