Laureana Cilento, raccolta foto storiche del borgo: l’iniziativa per preservare la memoria visiva della comunità

L’Amministrazione comunale di Laureana Cilento chiama all’appello i suoi cittadini e non solo. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Angelo Serra, ha infatti avviato un’iniziativa volta a preservare e condividere la memoria storica della comunità.

L’iniziativa

È iniziata la raccolta delle foto storiche antecedenti agli anni 60, raffiguranti il caratteristico borgo di Laureana Cilento. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare con il tempo un grande archivio digitale che possa riuscire a raccontare l’essenza del paese: i luoghi, la vita, le tradizioni, ma anche i cambiamenti che hanno influenzato il territorio negli anni.

La raccolta terminerà il prossimo 2 novembre e dalla Casa Comunale fanno sapere che è possibile partecipare recandosi presso gli appositi uffici comunali o tramite mail a segreteria.laureana@outlook.it. Attraverso questa originale iniziativa sarà possibile offrire un quadro dettagliato e figurativo della Laureana di chi ciò che è stato e di ciò che è cambiato. Una memoria fattiva, aperta a tutti, che possa essere tramandata specialmente alle nuove e future generazioni.