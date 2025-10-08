Laureana Cilento, raccolta foto storiche del borgo: l’iniziativa per preservare la memoria visiva della comunità

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare con il tempo un grande archivio digitale che possa riuscire a raccontare l’essenza del paese

A cura di Manuel Chiariello
Laureana Cilento

L’Amministrazione comunale di Laureana Cilento chiama all’appello i suoi cittadini e non solo. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Angelo Serra, ha infatti avviato un’iniziativa volta a preservare e condividere la memoria storica della comunità.

L’iniziativa

È iniziata la raccolta delle foto storiche antecedenti agli anni 60, raffiguranti il caratteristico borgo di Laureana Cilento. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di realizzare con il tempo un grande archivio digitale che possa riuscire a raccontare l’essenza del paese: i luoghi, la vita, le tradizioni, ma anche i cambiamenti che hanno influenzato il territorio negli anni.

La raccolta terminerà il prossimo 2 novembre e dalla Casa Comunale fanno sapere che è possibile partecipare recandosi presso gli appositi uffici comunali o tramite mail a segreteria.laureana@outlook.it. Attraverso questa originale iniziativa sarà possibile offrire un quadro dettagliato e figurativo della Laureana di chi ciò che è stato e di ciò che è cambiato. Una memoria fattiva, aperta a tutti, che possa essere tramandata specialmente alle nuove e future generazioni.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

STORIES

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
Vasto incendio a Lentiscosa
Vasto incendio a Lentiscosa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa
Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni Vasto incendio a Lentiscosa Presentato alla stazione di Napoli Centrale il nuovo Frecciarossa