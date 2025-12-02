Laureana Cilento, inaugurato il nuovo asilo nido comunale

Nel Comune di Laureana Cilento, nella giornata di ieri, si è aperta una nuova importante pagina per le famiglie del territorio e non solo. È stato ufficialmente attivato l’asilo nido comunale, un servizio atteso da anni e finalmente realtà.

La struttura, destinata ai bambini tra i 6 e i 36 mesi, trova spazio al primo piano dell’edificio scolastico del Capoluogo, dove sono stati realizzati ambienti completamente nuovi, moderni e progettati a misura di bambino.

Il servizio

Si tratta di un servizio strategico per l’intera comunità: un aiuto concreto per tanti genitori che, da oggi, potranno contare su un luogo sicuro, accogliente e gestito da personale qualificato.

Un asilo nido che non è soltanto un’opportunità educativa, ma anche un vero supporto alla vita quotidiana e al lavoro delle famiglie. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, con la possibilità per i genitori interessati di presentare domanda presso gli uffici comunali.

Anche il dopo scuola

E questa non è l’unica novità: sempre nella giornata di ieri, infatti, è partito anche il servizio di doposcuola gratuito, rivolto agli alunni più grandi. Un’altra iniziativa significativa, che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di investire con decisione sulla scuola, sull’educazione e sui servizi alle famiglie.

Una giornata, dunque, che segna un passo avanti per Laureana Cilento e che rafforza l’idea di una comunità sempre più attenta ai bisogni dei suoi più piccoli cittadini