Laureana Cilento, dopo tre anni riapre la Chiesa di Santa Maria del Paradiso | VIDEO

A circa tre anni dall’inizio dei lavori di restauro, ha riaperto al culto la Chiesa di Santa Maria del Paradiso, nel cuore di Laureana Cilento. Ieri la cerimonia, presieduta dal parroco, Monsignor Giovanni Di Napoli, alla presenza di tanti fedeli, dei componenti delle confraternite di Laureana e Matonti, dei sindaci di Laureana Cilento, Angelo Serra, e Prignano Cilento, Giovanni Cantalupo e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

Gli interventi

I lavori, resi possibili grazie anche ad un contributo dell’8×1000, hanno consentito di procedere al rifacimento del tetto, opere di consolidamento, oltre ad interventi di ritinteggiatura.

La soddisfazione del parroco

«Oggi è un momento di grande gioia per la comunità di Laureana Cilento. Il vescovo precedente riuscì ad inserire i lavori di questa chiesa nella programmazione che la diocesi fa grazie al sussidio della Cei, provenienti dall’8×1000», il commento del parroco, Giovanni di Napoli. Per il vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, monsignor Vincenzo Calvosa, l’appuntamento di ieri è stato anche l’occasione per visitare per la prima volta la comunità di Laureana Cilento. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale al quale hanno partecipato i fedeli.