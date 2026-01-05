L’agropolese Angelo Elia alla guida di PMI Southern Italy

Il Project Management Institute Southern Italy ha nominato il nuovo direttivo. Le elezioni, tenutesi lo scorso dicembre, hanno decretato la vittoria di Angelo Elia, professionista del settore informatico originario di Agropoli, che assume la carica di Presidente. L’associazione rappresenta la sezione del Sud Italia del PMI (Project Management Institute), l’organizzazione internazionale con sede negli Stati Uniti leader mondiale nel campo del project management.

I risultati delle elezioni e la composizione del direttivo

La tornata elettorale ha registrato una partecipazione significativa, segno del forte coinvolgimento della base associativa. Su 631 aventi diritto, hanno espresso la propria preferenza 471 socie e soci, raggiungendo una percentuale di votanti pari al 75%.

Oltre alla nomina di Elia, i risultati hanno definito le restanti cariche chiave per la gestione dell’associazione. Giorgio Guglielmo Platania è stato eletto nel ruolo di Vicepresidente Tesoriere, mentre il Consiglio di Amministrazione si completa con la nomina di Ersilia Pagano, Danilo D’Amato e Giuseppe Elvio De Luca in qualità di Direttori Aggiunti.

Chi è Angelo Elia

Il nuovo Presidente vanta una solida carriera come Program Manager, caratterizzata da una consolidata esperienza nella gestione di programmi e progetti complessi. Il suo percorso professionale include una precedente esperienza come Business Analyst e una profonda conoscenza dei processi organizzativi in ambito bancario e dei sistemi informativi.

Angelo Elia è inoltre una figura attiva nella divulgazione scientifica del settore, operando come relatore e autore di paper e articoli specializzati. Già membro del Consiglio di Amministrazione di PMI Sud Italia, Elia possiede un ampio ventaglio di certificazioni internazionali.

L’importanza strategica del Project Management Institute

Il PMI Southern Italy si conferma un punto di riferimento fondamentale per i professionisti del Mezzogiorno. Essendo l’articolazione locale del Project Management Institute americano, l’associazione promuove gli standard e le migliori pratiche globali nella gestione dei progetti, favorendo lo sviluppo professionale dei propri membri attraverso percorsi di certificazione e networking.