“La Speranza che cerchi”: Don Francesco Cristofaro presenta la sua opera alla frazione Valle Cilento

Prevista per martedì 23 maggio la presentazione del libro “La Speranza che cerchi” di don Francesco Cristofaro a Sessa Cilento.

Nella chiesa S. Nicola di Bari della frazione Valle Cilento alle ore 18:30 ci sarà la celebrazione eucaristica e, a seguire, l’autore incontrerà la comunità locale per parlare del suo lavoro editoriale. Un appuntamento che vorrà essere – in realtà – occasione di riflessione sull’importanza della Speranza, virtù tanto difficile da perseguire in tempi moderni.

Ecco chi è Don Francesco Cristofaro

Don Francesco Cristofaro è un giovane sacerdote di origini calabresi che – oltre a collaborare con diverse emittenti televisive e radiofoniche – sta riscuotendo un notevole successo anche sui social grazie alle sue straordinarie doti comunicative.

È stato nel periodo buio del lockdown che don Francesco ha cominciato ad utilizzare le piattaforme virtuali per aiutare i fedeli a non smarrire il valore della preghiera in una fase così complicata per il mondo. Il suo modo chiaro, semplice e diretto di affrontare i temi religiosi gli ha consentito di arrivare al cuore di un numero sempre maggiore di persone.

Speranza, gratitudine e sorriso: queste le parole chiave

Oggi il sacerdote continua a farlo attraverso le pagine del libro la “Speranza che cerchi” in cui sottolinea quanto la speranza possa trasformare le nostre vite se coltivata attraverso la preghiera, la gratitudine e il sorriso. Nell’opera vengono prese in esame le vite luminose di grandi Santi, come quelle di persone assolutamente “normali” nelle proprie fragilità, ma che pure sono riuscite ad essere esempio di fede e coraggio.

La stessa vicenda umana di don Francesco, che combatte contro una malattia fisica fin da quando era bambino, è una testimonianza di speranza straordinaria: “Gesù mi ha concesso il miracolo. Non la guarigione fisica, ma quella del cuore e del pensiero. Mi ero convinto di non servire a nessuno. Poi ho capito di essere anche io uno strumento. (…) Oggi sono un sacerdote.

Le mie gambe ogni tanto ancora oggi vacillano ma il mio cuore è fermo e la volontà forte. Voglio essere sacerdote ogni giorno fino alla fine.”

L’appuntamento a Sessa Cilento

Un appuntamento, dunque, che si preannuncia molto intenso quello del prossimo martedì a Valle Cilento. Il parroco della locale comunità, don Silvestro Zammarrelli, ha invitato tutti a non perdere la bella occasione di confronto e riflessione.