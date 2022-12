Tradizioni cilentane: a Sessa Cilento si accende la «Fòcara» per dare il benvenuto al nuovo anno, appuntamento a San Mango

In programma per venerdì 30 dicembre “à Focara”, a Sessa Cilento, una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento per aspettare il nuovo anno e congedare il 2022.

La tradizione della focara nel Cilento, appuntamento a San Mango Cilento

Ad organizzare l’evento, l’associazione Laboratorio Montestella che ha pensato agli antichi ruderi della chiesa Santa Maria degli Eremiti – nella frazione di San Mango Cilento – come location. Gli organizzatori hanno voluto rifarsi ad una tradizione molto diffusa nel Cilento, quella della “focara” appunto, il grande fuoco che illumina e riscalda diverse notti di dicembre, in diversi paesi, a seconda di quale sia la ricorrenza da celebrare: San Nicola, Santa Lucia, la notte di Natale, San Silvestro.

A San Mango dunque sarà la notte del 30 dicembre quella in cui – a partire dalle ore 20:00 – si accenderà la focara in uno dei posti più suggestivi dell’intero comune. Ad arricchire la serata, non potranno mancare il buon cibo, preparato dagli stand che saranno allestiti, e la buona musica a cura degli Zira Folk Sound. Dj set previsto a partire dalla mezzanotte.

La festa per il Capodanno 2023, dunque, a San Mango comincerà con ventiquattro ore di anticipo!