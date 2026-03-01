La Polisportiva Basket Agropoli supera Mugnano per 80-68

Buona prova per la Polisportiva Basket Agropoli che, al PalaCilento, supera agilmente il Mugnano. Grande prestazione dei delfini che conquistano due punti preziosi in vista della corsa ai play-off.
Il match
Il primo quarto è piuttosto equilibrato: Mugnano prova a portarsi avanti, ma Agropoli risponde colpo su colpo. Alla prima sirena il punteggio è di 21-18 per i padroni di casa. Nel secondo periodo, Agropoli prova ad allungare grazie alle triple di Palma e ai canestri di Tempone e Garcia. I delfini alzano il ritmo e riescono ad andare all’intervallo lungo con un vantaggio più consistente: 41-33.
Nel terzo quarto, i padroni di casa danno la spallata decisiva alla partita. I punti di Fei, Garcia e Palma permettono ad Agropoli di allungare ulteriormente, chiudendo il periodo sul 58-51. Nell’ultimo quarto la panchina corta di Mugnano pesa e gli ospiti sono costretti ad arrendersi.
Agropoli controlla il match senza particolari difficoltà, dando spazio anche a diversi giovani e chiudendo definitivamente la gara sul punteggio di 80-68.