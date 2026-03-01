Basket

La Polisportiva Basket Agropoli supera Mugnano per 80-68

Grande prestazione dei delfini che conquistano due punti preziosi in vista della corsa ai play-off

Alessandro Pippa

Buona prova per la Polisportiva Basket Agropoli che, al PalaCilento, supera agilmente il Mugnano. Grande prestazione dei delfini che conquistano due punti preziosi in vista della corsa ai play-off.

Il match

Il primo quarto è piuttosto equilibrato: Mugnano prova a portarsi avanti, ma Agropoli risponde colpo su colpo. Alla prima sirena il punteggio è di 21-18 per i padroni di casa. Nel secondo periodo, Agropoli prova ad allungare grazie alle triple di Palma e ai canestri di Tempone e Garcia. I delfini alzano il ritmo e riescono ad andare all’intervallo lungo con un vantaggio più consistente: 41-33.

Nel terzo quarto, i padroni di casa danno la spallata decisiva alla partita. I punti di Fei, Garcia e Palma permettono ad Agropoli di allungare ulteriormente, chiudendo il periodo sul 58-51. Nell’ultimo quarto la panchina corta di Mugnano pesa e gli ospiti sono costretti ad arrendersi.

Agropoli controlla il match senza particolari difficoltà, dando spazio anche a diversi giovani e chiudendo definitivamente la gara sul punteggio di 80-68.

