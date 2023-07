La Gelbison presenta Alessandro Monticciolo: «pronti a far divertire i tifosi»

È stato presentato questo pomeriggio, presso la sala stampa dello stadio “Guariglia” di Agropoli, il nuovo allenatore della Gelbison. Si tratta di Alessandro Monticciolo, 47enne toscano nell’ultimo anno allenatore per una parte del torneo del Trapani. Un’esperienza terminata con un’esonero che, ha però precisato il neo tecnico dei vallesi, poco avrebbe a che fare con i risultati del campo. Ad aprire la conferenza stampa, il presidente dei rossoblu, Maurizio Puglisi che ha tracciato un bilancio dell’ultimo anno e svelato i programmi per il futuro.

Le parole del presidente Puglisi

«Ci teniamo a iniziare nel modo migliore la stagione. I risultati complessivi della società sono soddisfacenti. Stiamo risolvendo il problema dei campi. Ad Agropoli domani inizieremo la semina e con Castelnuovo siamo a buon punto. Potremo fornire al mister dei campi regolari. È finito un ciclo da un punto di vista sportivo. Ripartiamo con una nuova stagione. Dopo i 4 anni che ci hanno visto arrivare tra i professionisti faremo una squadra ex novo», ha detto Puglisi.

«L’obiettivo è quello di tornare tra i professionisti in due – tre anni, sempre che non ci sia possibilità di ripescaggio», ha aggiunto.

Il patron vallese ha anche invitato all’unità e sottolineato che anche le istituzioni facciano la loro parte sostenendo la compagine rossoblu, cosa che talvolta non è accaduta, in particolare nella città dove è nato il progetto: Vallo della Lucania.

Presente alla conferenza stampa anche il ds Niccolò Pascuccio che ha ammesso che seguendo gli input dell’allenatore è già al lavoro per comporre la nuova rosa, considerato che gran parte dei giocatori che hanno militato in Serie C lasceranno la squadra.

Le prime dichiarazioni di Alessandro Monticciolo

L’allenatore Monticciolo, invece, si è mostrato entusiasta della nuova avventura. «Ho visto una società che sta cercando di mettermi a disposizione tutto ciò di cui ho bisogno. Ci sono le basi per fare qualcosa di bello. Ce la metteremo tutta per rallegrare le giornate dei nostri tifosi», le sue prime parole.

Il neo tecnico ha precisato che partirà con il 3-5-2 ma che la sua squadra dovrà adattarsi anche al torneo e agli avversari.

Se i vallesi dovessero militare in Serie D l’inizio della stagione è fissato per il prossimo 3 settembre.