Gelbison: svanisce il sogno. Cilentani retrocessi, si salva il Messina

Nonostante una prova importante dei Cilentani, allo Stadio “Franco Scoglio” decide l’incontro Ragusa nei minuti finali condannando la Gelbison alla retrocessione.

La Partita

La Gelbison parte subito forte e al 5’ sugli sviluppi di calcio d’angolo Cargnelutti colpisce di testa, ma la sfera termina di poco alto. Continuano a spingere i Cilentani e al 13’ Kyeremateng in contropiede arriva a concludere verso lo specchio della porta facendo terminare il pallone di poco a lato.

Il Messina risponde con una grande occasione al 20’, tiro dal limite dell’area di Ferrini sul quale vola D’Agostino a deviare in corner.

Il primo tempo si conclude sullo 0-0, con la Gelbison in controllo dell’incontro.

La ripresa

Nella ripresa è ancora la Gelbison a spingere sull’acceleratore, al 57’ Fornito calcia da fuori area, ma il suo pallone viene respinto da una grande parata di Fumagalli. Ancora i Cilentani al 65’ sugli sviluppi di corner, potrebbero passare in vantaggio con Cargnelutti, ma il centrale difensivo non impatta bene di testa e la sua conclusione termina alta.

Il Messina ha l’occasione più nitida dell’incontro al 68’ con Curiale che colpisce a botta sicura a pochi metri dalla porta, ma D’Agostino è sontuoso ad opporsi in uscita e dire di no all’attaccante Messinese.

Il gol decisivo nel finale

La rete della squadra di casa arriva nei minuti finali, esattamente all’82, gran cross in area di rigore di Ferrani, sul quale si avventa Ragusa che anticipa tutti e deposita in rete il goal dell’1-0.

La Gelbison mai doma prova a pareggiare la partita in tutti i modi e nel finale le due migliori occasioni capitano sui piedi di Tumminello, la prima al 91’, l’attaccante prova un tiro cross sul quale Cargnelutti non arriva per un soffio, la seconda al 93’ su colpo di testa a botta sicura ma Fumagalli si supera con un miracolo regalando la salvezza alla squadra di casa. Momenti tesi nelle ultime battute di gara che portano anche all’espulsione di mister Galderisi.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-0, con il Messina che guadagna la permanenza in categoria, mentre per la Gelbison, dopo una buona stagione arriva la retrocessione in Serie D.