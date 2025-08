La Gelbison annuncia un rinforzo in attacco: arriva Francesco Russo

La Gelbison ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Francesco Russo, attaccante classe 1996, proveniente dalla Puteolana. L’operazione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club cilentano.

Un profilo esperto per l’attacco cilentano

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Francesco Russo porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in diverse categorie del calcio professionistico italiano. Ha militato in Serie C con squadre come Matera, Acireale, Foggia, Sicula Leonzio, Bra, Fermana e Reggina, dimostrando continuità e capacità realizzativa.

Tra le esperienze più significative, spiccano le 27 presenze e 7 gol con il Taranto in Serie C, e le 18 presenze con 2 reti al Foggia nella stessa categoria. In Serie D, ha brillato con la Fidelis Andria, segnando 10 gol in 27 partite, contribuendo in modo decisivo alla salvezza della squadra.

Un passato anche in Serie B

Il curriculum di Russo include anche una parentesi in Serie B con il Crotone, testimonianza di un percorso professionale di alto livello. Le sue caratteristiche principali sono la tecnica, la visione di gioco e una spiccata capacità realizzativa, elementi che lo rendono un profilo ideale per la Gelbison.

Obiettivi ambiziosi per la nuova stagione

Con l’arrivo di Francesco Russo, la Gelbison si assicura un attaccante di comprovata esperienza, pronto a dare il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. “La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Russo, classe 1996, proveniente dalla Puteolana”, si legge nella nota ufficiale del club.