“La Chicciola”: in uscita il nuovo film girato nel Cilento

In uscita “La Chiocciola”, il nuovo film di Roberto Gasparro che affronta il tema del ritiro sociale sarà in sala dal 5 dicembre e in anteprima nazionale al Festival Internazionale del Cinema di Salerno il giorno 1 dicembre ore 20.00 presso Teatro Augusteo.

Il film

L’opera prodotta e distribuita da 35MM produzioni srl, con il sostegno del Comune di Cuccaro Vetere con i patrocini di Film Commission Torino Piemonte, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Salerno, Città di Bolzano, Città di Namyangjù (Corea del Sud), Legambiente Campania, Parco Nazionale del Cilento, della Vallo di Diano e degli Alburni, GAL Casacastra e sostenuta dalle associazioni Hikikomori Italia Genitori Onlus e Associazione “La strada – der weg”, rappresenta la quinta opera di ”lungometraggio” del regista torinese e vede la partecipazione di Enzo Decaro, Massimiliano Rossi, Massimiliano Cavallari, Tony Sperandeo, Vittoria Chiolero, Daniela Freguglia, Ilaria Antonello, Mauro Tarantini, Federica Antinarelli.

Le location

Il film è stato girato tra i comuni di Torino e Cuccaro Vetere nei mesi di giugno e luglio 2023.

La fotografia del film è stata curata da Fabio Lanciotti mentre le scenografie sono state realizzate da Elisabetta Ajani.

Main sponsor del film è stata l’azienda Piemontese di moda MFGA – Make Fashion Great Again

Le musiche sono state composte dal M° Carmine Padula.