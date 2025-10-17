La battaglia per il punto nascita di Sapri arriva in Senato

Il caso assegnato alla 10ª commissione permanente

A cura di Maria Emilia Cobucci
Ospedale di Sapri

 La mobilitazione popolare a tutela del punto nascita dell’Ospedale di Sapri ha varcato le soglie del Parlamento. È stata ufficialmente trasmessa alle Camere, e annunciata in Senato lo scorso 14 ottobre, la petizione promossa dal Partito Socialista Italiano (PSI) – Sezione di Sapri Golfo di Policastro, sostenuta da una nutrita schiera di cittadini e amministratori locali.

L’iniziativa nasce dall’urgenza di salvaguardare un presidio sanitario considerato vitale non solo per il Golfo di Policastro, ma anche per le limitrofe aree interne e marginali, dove l’accesso ai servizi essenziali è spesso più difficile.

I promotori e le richieste

Tra i principali promotori e firmatari della petizione figurano nomi noti del panorama politico locale e nazionale: Pasquale Sorrentino, Consigliere provinciale di Salerno; Rosanna Pecorelli, Consigliere comunale di Sapri; Antonio Pisani, Segretario della Sezione PSI di Sapri; e Gianfrancesco Caputo, Consigliere nazionale del Partito Socialista Italiano.

Il testo della petizione, trasmessa il 1° ottobre 2025 ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione, avanza due richieste chiave al Parlamento:

1. Deroga per Sapri: Sollecitare il Ministero della Salute a concedere formalmente una deroga, in applicazione del Protocollo Metodologico del Comitato Percorso Nascite Nazionale, per assicurare la continuità operativa del punto nascita saprese.

2. Riesame del “Decreto Balduzzi”: Promuovere una revisione complessiva del cosiddetto “Decreto Balduzzi”, con particolare attenzione al parametro dei 500 parti annui. Secondo i promotori, tale soglia è divenuta “anacronistica e insostenibile” a causa della contrazione demografica a livello nazionale e delle specifiche esigenze dei territori periferici.

L’iter parlamentare

Il percorso della petizione ha segnato un primo importante passo il 14 ottobre 2025, quando è stata annunciata nell’Assemblea del Senato (seduta n. 353). Identificata con il numero 1509, è stata ora assegnata alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale). Sarà quest’ultima a seguirne l’iter procedurale, come stabilito dall’articolo 141 del Regolamento del Senato.

Il PSI Sapri – Golfo di Policastro ha espresso viva soddisfazione per questo risultato iniziale. Il Segretario Antonio Pisani e il Coordinatore Gianfrancesco Caputo hanno ribadito l’impegno della sezione a monitorare attentamente l’evoluzione parlamentare, con l’obiettivo ultimo di garantire pienamente il diritto alla salute per tutte le comunità del Golfo di Policastro e delle aree circostanti. La battaglia per mantenere attivo un servizio cruciale per la popolazione locale è ufficialmente in mano ai rappresentanti delle istituzioni nazionali.

