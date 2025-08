Ispani senza quote rosa, l’amministrazione: “stiamo approfondendo la questione”

È in atto un confronto politico nel Comune di Ispani in merito alla presunta violazione del principio di parità di genere nella composizione della Giunta comunale. La vicenda è stata sollevata da una cittadina residente, che ha presentato un formale ricorso per contestare la presunta mancanza di equilibrio di genere. Il ricorso è stato trasmesso dal Difensore Civico della Regione Campania al Prefetto di Salerno e al Sindaco di Ispani, con l’invito a fornire la documentazione necessaria. A seguito di ciò, il gruppo di opposizione “RinascIspani“, guidato dal capogruppo di minoranza Gianfranco Ionnito, ha chiesto formalmente al Sindaco Franco Fragomeno di fornire chiarimenti scritti sulla questione.

La risposta dell’amministrazione comunale

In un comunicato stampa, l’amministrazione comunale ha risposto al dibattito, definendo il termine “quota rosa” ormai “superato” e “persino discriminatorio” in certi contesti. La Giunta ha sottolineato che nei Comuni sotto i 3.000 abitanti, come Ispani, la legge non impone un obbligo specifico di rappresentanza di genere nelle Giunte. Tuttavia, riconosce che il principio di parità è “valido e auspicabile”, ma che andrebbe affrontato dal legislatore anche nella fase di composizione delle liste elettorali, aspetto che oggi non si verifica.

L’amministrazione ha poi spiegato di aver seguito un “criterio di rappresentanza democratica”, nominando i consiglieri più votati, secondo quanto concordato con il gruppo di maggioranza.

La posizione del Comune sulla parità di genere

Il comunicato prosegue evidenziando che Ispani non può essere considerato un comune che discrimina le donne, ricordando che per quasi 20 anni è stato guidato da una sindaca, scelta liberamente dai cittadini.

L’amministrazione ha concluso il proprio intervento affermando di essere “consapevole delle attuali contraddizioni normative” e che sta “approfondendo la questione con senso di responsabilità e nei tempi adeguati”, dimostrando la volontà di affrontare il tema con serietà e rigore, pur nelle attuali incertezze legislative.