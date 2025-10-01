Investì e uccise donna in litoranea: condannato imprenditore di Capaccio Paestum

Condannato a 10 mesi e 20 giorni l'imprenditore di Capaccio Paestum per la morte di Cinzia Blasi. Assolto dal reato di fuga, la pena è sospesa

A cura di Redazione Infocilento
Incidente Pontecagnano

Il Tribunale di Salerno ha emesso la sentenza di primo grado relativa all’incidente stradale avvenuto lo scorso 13 settembre 2024 sulla litoranea di Pontecagnano. L’episodio aveva causato la morte di Cinzia Blasi, una turista romana di 60 anni, che si trovava in vacanza nel Salernitano.

L’imprenditore 39enne di Capaccio Paestum, alla guida dell’auto che ha travolto la donna, è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale. Il Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP), Francesco Guerra, al termine del rito abbreviato, lo ha condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa. Inoltre, è stata disposta la sospensione della patente di guida per un anno.

La dinamica dell’impatto e l’assoluzione dal reato di fuga

L’incidente si è consumato lungo la SP75, nelle vicinanze dell’hotel La Isla Bonita. La vittima stava passeggiando in compagnia del marito quando è stata travolta da una Volkswagen Tiguan condotta dal 39enne. L’impatto è stato fatale per la turista, che è deceduta sul colpo.

Nonostante l’automobilista non si fosse fermato nell’immediatezza, si è presentato poco dopo presso i carabinieri di Capaccio Scalo, denunciando l’accaduto. L’uomo è risultato negativo ai test per alcol e droga, ma l’auto presentava tracce evidenti della collisione..

Un aspetto importante è stata l’assoluzione dall’accusa di fuga, “perché il fatto non costituisce reato”. La linea difensiva, sostenuta dall’avvocato Francesco Raeli, si è concentrata sulla mancanza di consapevolezza da parte dell’imputato di aver investito una persona.

Leggi anche:

Scontro frontale sulla litoranea di Pontecagnano: due feriti in ospedale in codice rosso. C’è anche una donna di Agropoli

Motivazioni della decisione del giudice

La perizia tecnica è stata determinante per la ricostruzione difensiva. Secondo quanto emerso, la donna è stata colpita dalla parte destra del veicolo e sbalzata immediatamente fuori dalla carreggiata. Questa specifica dinamica ha avvalorato la tesi che l’automobilista potesse aver creduto di aver urtato il guard-rail.

Il GUP ha ritenuto tale versione coerente con i fatti, escludendo dunque l’intenzionalità dell’allontanamento. La pena inflitta è stata contenuta anche in considerazione dell’incensuratezza dell’imputato e del risarcimento che è già stato versato alle parti civili tramite la compagnia assicurativa.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Pino Palmieri

Roscigno, Palmieri chiede trasparenza nella gestione di acqua e rifiuti: “Basta nomine politiche, serve più trasparenza”

Nel mirino del Sindaco ci sono gli organi amministrativi delle società partecipate,…

Camerota, sistema fognario e di depurazione: domani la presentazione pubblica dei lavori

L'appuntamento è per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 10:30

Carabinieri Nas

Scandalo nell’accoglienza, misure cautelari per una cooperativa salernitana: controlli anche in Cilento e Vallo di Diano

Misure cautelari e sequestro per la Cooperativa Sociale Desy, con sede a…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.