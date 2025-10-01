Investì e uccise donna in litoranea: condannato imprenditore di Capaccio Paestum

Il Tribunale di Salerno ha emesso la sentenza di primo grado relativa all’incidente stradale avvenuto lo scorso 13 settembre 2024 sulla litoranea di Pontecagnano. L’episodio aveva causato la morte di Cinzia Blasi, una turista romana di 60 anni, che si trovava in vacanza nel Salernitano.

L’imprenditore 39enne di Capaccio Paestum, alla guida dell’auto che ha travolto la donna, è stato riconosciuto colpevole del reato di omicidio stradale. Il Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP), Francesco Guerra, al termine del rito abbreviato, lo ha condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa. Inoltre, è stata disposta la sospensione della patente di guida per un anno.

La dinamica dell’impatto e l’assoluzione dal reato di fuga

L’incidente si è consumato lungo la SP75, nelle vicinanze dell’hotel La Isla Bonita. La vittima stava passeggiando in compagnia del marito quando è stata travolta da una Volkswagen Tiguan condotta dal 39enne. L’impatto è stato fatale per la turista, che è deceduta sul colpo.

Nonostante l’automobilista non si fosse fermato nell’immediatezza, si è presentato poco dopo presso i carabinieri di Capaccio Scalo, denunciando l’accaduto. L’uomo è risultato negativo ai test per alcol e droga, ma l’auto presentava tracce evidenti della collisione..

Un aspetto importante è stata l’assoluzione dall’accusa di fuga, “perché il fatto non costituisce reato”. La linea difensiva, sostenuta dall’avvocato Francesco Raeli, si è concentrata sulla mancanza di consapevolezza da parte dell’imputato di aver investito una persona.

Motivazioni della decisione del giudice

La perizia tecnica è stata determinante per la ricostruzione difensiva. Secondo quanto emerso, la donna è stata colpita dalla parte destra del veicolo e sbalzata immediatamente fuori dalla carreggiata. Questa specifica dinamica ha avvalorato la tesi che l’automobilista potesse aver creduto di aver urtato il guard-rail.

Il GUP ha ritenuto tale versione coerente con i fatti, escludendo dunque l’intenzionalità dell’allontanamento. La pena inflitta è stata contenuta anche in considerazione dell’incensuratezza dell’imputato e del risarcimento che è già stato versato alle parti civili tramite la compagnia assicurativa.