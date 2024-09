Incidente in litoranea: donna investita e uccisa

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa sera lungo la strada Litoranea di Pontecagnano.

Una donna sarebbe stata travolta e uccisa da un’auto in corsa e lasciata agonizzante a terra davanti agli occhi terrificati del marito.

I soccorsi

Sul posto, lanciato l’allarme, immediatamente si sono portate tre pattuglie dei carabinieri, un’auto medica e due ambulanze.

I soccorritori purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora.

Indagano le forze dell’ordine che avrebbero anche già acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza di alcune strutture ricettive della zona per individuare l’auto in transito. La donna è il marito pare alloggiassero in una struttura ricettiva della zona.