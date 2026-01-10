Intossicazione da monossido nei pressi del centro commerciale Maximall, sei giovani soccorsi

Sei ragazzi soccorsi dal 118 per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Intervenuti i vigili del fuoco

Redazione Infocilento

Una serata che doveva essere all’insegna dello svago si è trasformata in momenti di forte apprensione a Pontecagnano Faiano. Nei pressi del centro commerciale “Maximall”, sei ragazzi sono rimasti coinvolti in un episodio di sospetta intossicazione. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Vopi, il malore collettivo sarebbe stato causato dalle esalazioni di monossido di carbonio.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto diverse unità dei sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure ai sei giovani, sottoponendoli a controlli accurati per monitorare i parametri vitali e valutare l’entità dell’esposizione al gas. Fortunatamente, la tempestività dell’intervento ha permesso di gestire la situazione prima che le conseguenze potessero diventare critiche.

Indagini sulle cause

Insieme ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Gli esperti del distaccamento locale hanno avviato i rilievi tecnici necessari per individuare con precisione l’origine della fuoriuscita del gas.

