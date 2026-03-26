Intervento d’urgenza a Pontecagnano: rimosso parafulmine pericolante

Momenti di tensione nella mattinata odierna a Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove si è reso necessario un delicato intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di un’area urbana. L’allarme è scattato in via Giacomo Budetti, nei pressi del parcheggio Centola, a causa di un parafulmine divelto situato sulla sommità di una delle storiche ciminiere che caratterizzano lo skyline della zona.

La segnalazione, partita da un residente preoccupato per l’instabilità del dispositivo, ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi. Il componente metallico si trovava a un’altezza di circa 35 metri, rappresentando un potenziale e grave pericolo per i passanti e per i veicoli in sosta sottostanti.

Le operazioni di messa in sicurezza a 35 metri d’altezza

L’operazione ha richiesto l’impiego di mezzi speciali e personale altamente qualificato. I caschi rossi, supportati da un’autoscala, sono riusciti a raggiungere la cima della struttura per procedere alla rimozione manuale del pericolo. Una volta giunti in quota, gli operatori hanno dovuto staccare il cavo che ancora tratteneva il parafulmine sospeso nel vuoto, assicurandolo all’interno del cestello del mezzo speciale per il trasporto a terra in totale sicurezza.

Modifiche alla viabilità e presidio del territorio

Per consentire il corretto svolgimento delle manovre tecniche e garantire l’incolumità pubblica, l’intera arteria stradale è rimasta chiusa al traffico per la durata dell’intervento. La zona è stata costantemente presidiata dalla Polizia Municipale, che ha gestito i flussi veicolari e interdetto l’accesso all’area operativa fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. L’intervento si è concluso senza danni a persone o cose, restituendo la piena agibilità a via Giacomo Budetti.