Inseguimento e droga nella Piana del Sele: arrestato 44enne con un chilo e mezzo di cocaina

Un’operazione antidroga è stata portata a termine nella Piana del Sele, portando all’arresto di un 44enne di Eboli trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacenti. L’uomo, incensurato lontano da ambienti criminali, è stato intercettato dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia con un chilo e mezzo di cocaina occultata all’interno della propria vettura.

L’operazione non è stata priva di rischi. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha ignorato l’alt dei militari, dando il via a un pericoloso inseguimento ad alta velocità. La fuga disperata si è snodata lungo diverse arterie stradali della provincia, concludendosi soltanto dopo diversi chilometri nel comune di Sarno, dove i Carabinieri sono riusciti a sbarrare la strada al veicolo e a procedere con il fermo del conducente.

Le indagini e il possibile coinvolgimento di una rete organizzata

Il ritrovamento della sostanza stupefacente apre ora nuovi e complessi scenari investigativi. La quantità di cocaina sequestrata lascia ipotizzare l’esistenza di un’attività di spaccio ben organizzata radicata nell’area. Secondo le prime indiscrezioni, l’operazione sarebbe scaturita da una segnalazione precisa giunta proprio nella giornata del Venerdì Santo, a testimonianza di un’attività di intelligence capillare sul territorio.

L’arresto del 44enne potrebbe rappresentare solo il primo tassello di un’indagine più ampia, volta a individuare eventuali complici o soggetti insospettabili attivi nel traffico di droga locale. Il profilo dell’uomo, finora sconosciuto alle forze dell’ordine, suggerisce come il mercato degli stupefacenti possa contare su figure apparentemente integrate nel tessuto sociale.

Il procedimento giudiziario e le prossime tappe

Dopo il fermo, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Fuorni, a Salerno. Difeso dall’avvocato di fiducia Carlo Conte, l’indagato attende ora l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.

Mentre la difesa punterà probabilmente a ottenere una misura cautelare meno afflittiva, come gli arresti domiciliari, la Procura potrebbe invece richiedere la conferma della custodia in carcere data la gravità dei fatti.