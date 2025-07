Inseguimento a Eboli: due uomini in fuga dalla Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi Eboli è stata teatro di momenti di forte tensione quando due uomini a bordo di uno scooter hanno tentato di sottrarsi a un controllo della Guardia di Finanza, innescando un inseguimento ad alta velocità attraverso la città.

La fuga

L’episodio ha avuto inizio tra i rioni Pescara e Molinello, aree note alle forze dell’ordine per precedenti episodi legati allo spaccio di stupefacenti. I due individui, la cui presunta attività è legata al traffico di droghe, hanno ignorato l’alt imposto dagli agenti. La loro fuga è proseguita imboccando via Picentino contromano, una manovra pericolosa che li ha portati a sfrecciare nel traffico cittadino. L’inseguimento si è protratto fino al centro storico di Eboli, aumentando la preoccupazione tra i residenti e i passanti.

La corsa si è conclusa nei pressi della sede dell’Agenzia delle Entrate, dove gli agenti della Guardia di Finanza sono riusciti a fermare lo scooter.

Indagini in corso

Al momento, le indagini sono in corso per determinare il pieno coinvolgimento dei due individui in attività illecite, in particolare quelle legate allo spaccio di stupefacenti, data la zona in cui è avvenuto il primo contatto con le forze dell’ordine. Si attendono ulteriori sviluppi dalle autorità competenti.