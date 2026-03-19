Cronaca

Incidente tra due auto a Montesano sulla Marcellana: feriti i conducenti

Alla guida della Volvo c'era un uomo residente a Padula, mentre sulla BMW viaggiava un giovane di Buonabitacolo

Erminio Cioffi

Nella serata di oggi lungo la Strada Statale 19 “Nazionale”, all’altezza di Montesano Scalo, in corrispondenza di un incrocio, due automobili, una Volvo e una BMW, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida della Volvo c’era un uomo residente a Padula, mentre sulla BMW viaggiava un giovane di Buonabitacolo.

L’incidente e i soccorsi

L’impatto, particolarmente violento, ha causato il ferimento di entrambi i conducenti. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire i feriti presso l’ospedale di Polla per ulteriori accertamenti e cure.

Gli interventi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Presenti inoltre i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata.

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