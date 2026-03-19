Incidente tra due auto a Montesano sulla Marcellana: feriti i conducenti

Nella serata di oggi lungo la Strada Statale 19 “Nazionale”, all’altezza di Montesano Scalo, in corrispondenza di un incrocio, due automobili, una Volvo e una BMW, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Alla guida della Volvo c’era un uomo residente a Padula, mentre sulla BMW viaggiava un giovane di Buonabitacolo.

L’incidente e i soccorsi

L’impatto, particolarmente violento, ha causato il ferimento di entrambi i conducenti. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire i feriti presso l’ospedale di Polla per ulteriori accertamenti e cure.

Gli interventi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Presenti inoltre i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata.