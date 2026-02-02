Incidente sulla tangenziale di Salerno: scontro tra sei auto e traffico paralizzato

Un grave sinistro stradale si è verificato nelle scorse ore sulla tangenziale di Salerno, precisamente nel tratto che precede lo svincolo di Mariconda in direzione Nord. Il maxi tamponamento ha coinvolto complessivamente sei autovetture, provocando l’immediato blocco della circolazione e richiedendo l’intervento urgente dei soccorritori per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.

Intervento dei soccorsi e gestione dei feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui lavoro è stato fondamentale per estrarre i conducenti dalle lamiere. In particolare, le squadre di soccorso hanno provveduto a estrarre un ferito dall’abitacolo di una delle vetture coinvolte. La persona, una volta stabilizzata dal personale sanitario del 118 presente sul posto, è stata trasferita d’urgenza in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sullo stato di salute del coinvolto.

Forze dell’ordine sul posto e ripercussioni sulla viabilità

L’impatto ha causato la totale paralisi del traffico veicolare lungo l’arteria stradale, con pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso Nord. Oltre ai mezzi di soccorso, sono giunte sul luogo le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica della collisione. Presente anche il personale dell’ANAS, impegnato nel coordinamento delle operazioni di ripristino della carreggiata e nella gestione dei flussi di traffico deviati.