Incidente sulla SP30 a Eboli: trattore urta ciclista e si allontana. Indagano i Carabinieri

Un incidente stradale si è verificato ieri lungo la SP30, nel territorio di Eboli, coinvolgendo un mezzo agricolo e un ciclista. L’episodio ha avuto luogo in località Fiocche, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un trattore avrebbe urtato un uomo di nazionalità straniera che percorreva la carreggiata in bicicletta.

L’impatto ha causato la caduta del ciclista sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’infortunato. L’uomo ha riportato diverse ferite ed escoriazioni, ma le sue condizioni non sono risultate gravi, tanto da indurlo a rifiutare il ricovero in ospedale dopo la medicazione.

Dinamica del sinistro e fuga del conducente

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del trattore si sarebbe inizialmente fermato dopo l’urto ma all’arrivo dei carabinieri non era presente sul posto.

Indagini in corso e analisi della videosorveglianza

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati affidati ai Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia che stanno setacciando l’area alla ricerca di elementi utili a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e a rintracciare l’autista del mezzo.