Incidente sulla Cilentana, restano gravi le condizioni di uno dei coinvolti

Preoccupano le condizioni di uno dei feriti nell’incidente avvenuto sabato sera poco dopo le 22:30 lungo la ex SP 430 “Cilentana“, nei pressi dello svincolo di Futani. Il sinistro ha coinvolto due automobili: una Fiat Panda e una Mercedes Classe A. A seguito dell’incidente, un 42enne di Futani, è rimasto gravemente ferito ed è stato immediatamente trasportato in ospedale in codice rosso.

La situazione dell’uomo rimane critica

Il 42enne è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. A causa delle numerose ferite riportate, il malcapitato è stato subito intubato e trasferito nel reparto di Rianimazione.

La perdita di una grande quantità di sangue potrebbe aver aggravato le sue condizioni di salute.

Esami negativi per gli automobilisti coinvolti

La Mercedes Classe A coinvolta nel sinistro era guidata da un altro uomo di Futani, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti ad esami alcolemici e tossicologici con esito negativo.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Le operazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Tenente Colonnello Sabte Picchi. La Fiat Panda e la Mercedes Classe A sembra viaggiassero nello stesso senso di marcia. Saranno i militari a stabilire le cause che hanno portato allo scontro tra le due automobili.