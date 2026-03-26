Incidente sulla A2 tra Sicignano e Petina: tir finisce contro il guard rail, ferito il conducente

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto in mattinata lungo la Autostrada A2 del Mediterraneo in direzione nord nel tratto compreso tra Sicignano degli Alburni e Petina.

La dinamica

Per cause ancora in fase di accertamento, un mezzo articolato ha perso il controllo finendo contro il guard rail. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella delle forti raffiche di vento che potrebbero aver influito sulla stabilità del veicolo.

I soccorsi

Il conducente, soccorso prontamente dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Luigi Curto. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità, oltre ai tecnici dell’Anas impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.

Disagi al traffico

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con code nel tratto interessato fino al completamento delle operazioni di sgombero della carreggiata.