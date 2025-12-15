Incidente sul lavoro in Basilicata, muore un uomo di Montesano sulla Marcellana

Ancora una tragedia sul lavoro che purtroppo vede coinvolto un uomo del Vallo di Diano. Si tratta di un 67enne di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano. L’uomo è stato trovato sotto un cumulo di terra, alle spalle di un veicolo a Viggiano. Sul posto carabinieri, 118 e personale dell’Ispettorato sul lavoro.

La dinamica

Sarebbe rimasto shiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal mezzo. Sembra fosse sceso dal mezzo per controllare il corretto funzionamento del cassone del camion. Ed è in quel momento che sarebbe avvenuta la tragedia, con il carico che l’ha sotterrato.

Gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

La Procura della Repubblica, che sta coordinando le indagini, ha disposto l’ispezione cadaverica e nelle prossime ore potrebbe anche decidere se far eseguire l’esame autoptico.