Incidente stradale all’uscita dell’autostrada di Eboli

Un furgone impatta contro un’auto e nello scontro restano feriti i due conducenti.

Traffico in tilt e paura per quanti automobilisti di passaggio transitavano in zona al momento.

A prestare i primi soccorsi ai malcapitati guidatori, gli uomini dell’Anas e del Soccorso Stradale e le pattuglie della Polizia Stradale.

Traffico veicolare deviato, la viabilità ha ripreso da poco il senso di marcia.

Restano da chiarire le cause del sinistro stradale, le indagini sono condotte dagli uomini della Polstrada di Eboli.