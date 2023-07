Incidente mortale a Licinella: deceduto l’Agropolese Luca Canale

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquillità di Licinella questa mattina, intorno alle 4. Un uomo di 45 anni, residente ad Agropoli ma originario di Nocera Inferiore, ha perso la vita in uno scontro violento tra il suo Piaggio Beverly e una Lancia Ypsilon, avvenuto nei pressi dell’intersezione con Via Cimabue.

La violenta collisione e la morte immediata

L’incidente è stato caratterizzato da uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al centauro. Il conducente dello scooter ha impattato violentemente contro l’auto, finendo rovinosamente sul marciapiede dopo aver sfondato il parabrezza dell’Ypsilon. Nel frattempo, la vettura ha centrato un lampione, causando ulteriori danni al veicolo.

L’intervento degli operatori di soccorso

I soccorsi sono stati tempestivamente allertati. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’impatto è stato così violento da causare la morte immediata del conducente dello scooter, Luca Canale.

L’identità della vittima e la provenienza

La vittima aveva 45 anni, originario di Nocera Inferiore, ma da tempo residente nella periferia di Agropoli.

Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso per stabilire le cause precise dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.