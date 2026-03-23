Cilento

Incidente ad Agropoli: scontro tra auto e automedica

Ferito l'autista del mezzo di soccorso. Per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Accertamenti in corso

Redazione Infocilento
Incidente Agropoli

Paura nel primo pomeriggio di oggi ad Agropoli nei pressi del liceo “Gatto”, sezione musicale di via Pio X. A scontrarsi un’automedica e un’altra vettura. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, al vaglio delle forze dell’ordine.

Incidente ad Agropoli, un ferito

Ad avere la peggio il guidatore del mezzo di soccorso che trasportava sangue. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa. Per il malcapitato si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Questo è il secondo incidente in pochi giorni in quel tratto di strada. Sabato sera, sempre in via Pio X, nei pressi dell’incrocio con via Moio, si sono scontrate un’automobile e uno scooter. In questo caso ad avere la peggio due ragazzini a bordo del motorino; per una giovane si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

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