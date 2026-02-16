Incidente a Pontecagnano: malore al volante in via Verdi, donna in codice rosso al Ruggi. In autostrada auto a fuoco

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, in via Verdi a Pontecagnano, dove si è verificato un violento scontro tra due autovetture. L’incidente ha coinvolto una Fiat Seicento di colore grigio e una Ford Fusion. Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, la dinamica del sinistro sarebbe legata a un’improvvisa emergenza medica che ha colpito uno dei conducenti prima dell’impatto.

Soccorsi immediati e trasporto in codice rosso

La donna alla guida della Fiat Seicento avrebbe accusato un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava alla guida, perdendo il controllo del veicolo e andando a collidere con la Ford Fusion. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Vopi, che hanno praticato le manovre di rianimazione direttamente in strada. Una volta stabilizzata, la conducente è stata trasferita d’urgenza, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Veicolo in fiamme per un cortocircuito

In un episodio distinto avvenuto nella stessa area, un’altra auto in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il rogo si sarebbe sprigionato dal vano motore, con ogni probabilità a causa di un cortocircuito. Il conducente del mezzo, accortosi della fuoriuscita di fumo, è riuscito ad accostare rapidamente e ad abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio distruggesse l’intera vettura.

L’intervento dei vigili del fuoco

Per domare l’incendio e mettere in sicurezza la carreggiata è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Gli operatori hanno provveduto a estinguere il rogo e a rimuovere i pericoli per la circolazione stradale. Fortunatamente, in questo secondo episodio non si registrano feriti, limitando i danni esclusivamente al veicolo coinvolto.