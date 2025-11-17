Incidente a Bellosguardo: quattordicenne cade da diversi metri, indagini in corso

Un ragazzo di 14 anni è precipitato da un'altezza di diversi metri vicino casa. Non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

A cura di Ernesto Rocco
Eliambulanza

Un grave incidente si è verificato a Bellosguardo. Un adolescente di quattordici anni è precipitato da un’altezza di diversi metri nei pressi della sua abitazione.

Le dinamiche dell’incidente e l’esclusione del gesto estremo

Secondo le prime ricostruzioni e quanto emerso dagli accertamenti iniziali, la caduta sarebbe stata accidentale. Il giovane, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sono stati alcuni residenti della zona, che hanno assistito ai momenti immediatamente successivi alla caduta, a dare l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 della Valcalore e i carabinieri della locale stazione. Dopo aver stabilizzato il ragazzo sul posto, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide. Qui il giovane è stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per valutare la portata delle lesioni riportate dai dottori Stridacchio, Lettieri, Giuliano e Rinaldi

Le condizioni del ragazzo e l’avvio delle indagini

Nonostante la dinamica dell’accaduto, le condizioni del ragazzo non desterebbero particolare preoccupazione: non sarebbe, infatti, in pericolo di vita, ma ha riportato una brutta frattura al femore.

Per lui necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Santobono di Napoli.

