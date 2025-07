Incendio in località Crocicchie di Agropoli: operazioni di spegnimento in corso

Nuovo allarme incendi, questa volta ad Agropoli. Un rogo è infatti divampato nella tarda mattinata in località Crocicchie. Si tratta di un’area prossima a località Frascinelle. Una zona poco distante a quelle in cui non più tardi di due settimane fa si verificò un altro incendio capace di distruggere diversi ettari di macchia mediterranea e di avvicinarsi pericolosamente alle case. Una situazione che si sta ripetendo oggi.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo a domare, non senza difficoltà le fiamme. Nelle vicinanze sono presenti diverse colture ma soprattutto abitazioni. I proprietari hanno dovuto, anche con mezzi propri, provare a tenerne lontano l’incendio.

Per consentire le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere al traffico la strada.