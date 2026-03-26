Incendio a Pontecagnano: fiamme distruggono una casa mobile e un furgone in via Marco Polo

Un incendio si è verificato nelle scorse ore a Pontecagnano Faiano, mobilitando d’urgenza i soccorsi in via Marco Polo. L’allarme è scattato quando una passante, notando il rogo che divampava all’interno di un’area privata, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme hanno avvolto una casetta su ruote parcheggiata, propagandosi con estrema rapidità.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la dinamica del rogo

All’arrivo dei caschi rossi sul luogo della segnalazione, la situazione appariva già critica. Il fuoco aveva completamente avvolto non solo la struttura mobile, ma anche il furgone Fiat Fiorino a cui la casetta era agganciata. L’intensità del calore e la velocità di propagazione hanno reso l’operazione complessa, richiedendo una strategia di contenimento mirata per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente all’interno del suolo privato.

Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Per domare le fiamme e garantire il controllo totale del perimetro, è stato necessario il supporto di un’autobotte, che ha fornito l’approvvigionamento idrico indispensabile per avere la meglio sul rogo. Una volta estinte le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla meticolosa bonifica dell’area interessata, eliminando ogni residuo focolaio e mettendo in sicurezza i resti carbonizzati dei due veicoli. Le cause che hanno originato l’incendio restano, al momento, ancora da accertare.