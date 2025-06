Incendio a Persano: ettari di sterpaglie in fiamme vicino al comprensorio militare

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio nella località di Persano, nel comune di Serre, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno interessato diversi ettari di serpaglie, arrivando a lambire l’area del comprensorio militare, in particolare la zona degli alloggi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Eboli

Sul luogo dell’incendio è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Eboli. Due mezzi dei pompieri sono giunti sul posto per le operazioni di spegnimento e bonifica e per contenere l’estensione del rogo e prevenire ulteriori pericoli. L’incendio è stato domato dai Vigili e dall’esercito all’interno di una proprietà privata in via IV Artiglieria.