“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: settima puntata

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Alessandro Pippa Christian Vitale.

Ospiti della puntata: Ernesto Rocco – direttore InfoCilento, Davide Zugaro – difensore Gelbison, Alessandro Caruso – centrocampista Agropoli, Franco Celso – Asd Real Ogliastro.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001

